Если захотите упростить себе задачу - увеличьте масштаб изображения, на котором есть много слонов.

Визуальная загадка о животных, которую нужно разгадать за конкретное количество времени, может быть полезной как для проработки внимательности, так и для "прокачки" собранности.

Можно сделать такое задание - найти среди почти 100 слонов животное, которое от других чем-то отличается. С этой загадкой нужно справиться за 11 секунд. Чтобы уложиться во временной лимит, придется очень быстро отсеивать тех слонов, которые одинаковые. Для этого надо четко понять признаки, которые объединяют абсолютное большинство изображенных животных.

Обратите внимание на то, что один из слонов может отличаться от других чем-то не очень существенным. Надо быть придирчивыми к мелочам. Вам может помочь увеличение масштаба изображения.

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Правильный ответ вот какой - нужно было обращать внимание на хобот. Странный слон был с правой стороны изображения в четвертой строке.

Такая загадка уже размещена - что следует сделать

На фотографии изображен крымский водопад, над которым где-то есть сова. Птицу необходимо разыскать за 10 секунд. Задача непростая. Нужно проявить максимальную внимательность.

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