Птица находится над самым высоким водопадом Украины.

Людям, которые стремятся стать внимательнее и мыслить логичнее, стоит решать оптические иллюзии - такие задачи позволяют мозгу становиться быстрее.

Есть такое удивительно интересное задание - в центре внимания ялтинский водопад Учан-Су, высота которого 98,5 метров (это самый высокий украинский водопад), а над ним надо разыскать сову.

Глаза могут очень подводить, поэтому нужно не просто смотреть, но и анализировать увиденное, рассматривать изображение с разных углов. Работу усложняет то, что справиться с ней надо всего за 10 секунд. Первое, что надо понять, - нужно действовать взвешенно.

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Сова может быть там, где вы даже и подумать не могли. Запомните такие особенности задания, а потом уже беритесь за поиски.

Возможно, глаза вас немного подвели, и вы таки не нашли с первой попытки или даже с нескольких попыток птицу, в таком случае можете сделать задание немного проще - увеличьте масштаб изображения.

Сова была над водопадом с левой стороны сверху изображения - почти по центру. Птица и скала почти слились.

Опубликована "аппетитная" загадка для детей и взрослых

Среди 14 тарелок с едой надо за 7 секунд найти одну, из которой уже поел ненасытный кот. Очень внимательно рассматривайте порции еды, если сможете заметить важную деталь вовремя - одержите победу.

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