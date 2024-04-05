Коты этих пород полны энергии и всегда готовы к играм.

Среднестатистический владелец кошки на самом деле владеет как минимум двумя кошками, хотя у многих людей их гораздо больше. И хотя все кошки прекрасны, но если вы ищете кошку, которая будет энергичной, игривой и лласковой одновременно, эти 10 пород кошек могут быть лучшим выбором.

Портал Scotsman рассказывает о породах кошек, которым понравится ежедневно охотиться, развлекаться и учиться новым трюкам.

Турецкая ангора - любопытная, игривая и умная порода, которая прекрасно себя чувствует благодаря привязанности к одному конкретному человеку в доме.

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Сиамские кошки голосисты, красивы и умны. Их общительный характер делает их очень игривыми, и они будут добиваться вашего внимания, когда захотят поиграть (что случается часто).

Сибирская лесная - дружелюбная, общительная и сильная. Эта древняя порода, которая остается добродушной и ласковой.

Абиссинская. Эта очаровательная порода кошек - настоящий спортсмен и любит бегать. Абиссинскую породу кошек часто называют "клоунской" породой.

Мэнкс. Эти короткохвостые кошки застенчивы, но, как только привыкнут к вам, легко привязываются, что приводит к спокойным, общительным и активным играм.

Девон Рекс. Кошки этой породы имеют много энергии и поэтому любят пошалить.

Манчкин. Эти маленькие кошки - милые по своей природе, невероятно общительные и крайне активные.

Японский бобтейл - одна из самых ласковых и игривых пород кошек. Они любят играть в "прыжки", "апорт" и догонялки.

Мейн-кун обладает большим интеллектом и любит играть, чтобы поддерживать его стимул.

Бенгальские кошки. Если вы хотите спокойную и собранную кошку, то бенгальские, вероятно, не для вас. Эти очаровательные кошки очень любопытны, подвижны, умны и невероятно любят игры.

Раньше УНИАН рвссказывал о 10 породах кошек, идеально подходящих для семей с детьми.

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