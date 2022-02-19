Оба после драки остались в студии.

Вечером, 18 февраля, в эфире украинского телевидения между украинским журналистом Юрием Бутусовым и членом ОПЗЖ Нестором Шуфричем произошла драка, за которой без преувеличений следила немалая аудитория пользователей соцсетей.

Бутусов пошел с кулаками на депутата после того, как тот пытался вмешаться в обсуждение в студии кризиса вокруг Украины и России, традиционно заступаясь за россиян.

Сначала журналист дал пощечину Шуфричу, а уже вскоре между гостями вспыхнула жесткая драка. Гостей совместными усилиями ведущего и других политиков удалось успокоить. Остальное эфирное время Шуфрич сидел перед экраном с избитым лицом.

Украинцы решили проиллюстрировать схватку с Шуфричем остроумными шутками и мемами.

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