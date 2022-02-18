Оба после драки остались в студии.

Журналист Юрий Бутусов и народный депутат Нестор Шуфрич подрались прямо во время прямого эфира.

Драка произошла в студии во время программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Как видно на кадрах, сначала журналист подошел к депутату и дал ему пощечину. Шуфрич не удержался и чуть не упал со стула, но поднялся и набросился на журналиста.

Шуфрич повалил Бутусова на землю. Их не могли разнять около минуты, однако после драки оба остались в студии.

Напомним, в четверг, 17 февраля, в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 вице-премьер министр Ирина Верещук и нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич устроили перепалку.

Все началось из-за того, что, по мнению Шуфрича, министр оскорбила президента Германии Штаймнайєра. Их пыталась успокоить ведущая шоу.

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