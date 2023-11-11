Для приготовления понадобятся картофель, масло, молоко и специи.

Всемирно известный шеф-повар Жоэль Робюшон создал невероятный рецепт пюре. Он вызывает восторг в кулинарном мире с тех пор, как был представлен.

Приготовить пюре по рецепту Робюшона может любой желающий дома, пишет Express. Несмотря на невероятный бархатный вкус, он поражает своей простотой.

Чтобы приготовить это блюдо берем:

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помытый, но не почищенный картофель - 1 кг;

крупная соль - 1 ст. л.;

сливочное масло - 250 г;

молоко - 250 мл;

соль и перец.

Картофель заливаем двумя литрами холодной воды, добавляем крупную соль и доводим до кипения. Варим под крышкой примерно 25 минут - до готовности. В это время порежьте масло кубиками и закиньте в морозилку - оно должно быть очень хорошо охлаждено.

Сливаем воду с картофеля и чистим его. Робюшон для измельчения использовал специальный прибор. Однако сейчас французские повара советуют в домашних условиях перетирать картофель через сито. Ни в коем случае не берите блендер или миксер.

Далее надо поместить измельченный картофель в кастрюлю и поставить на огонь. В кастрюле рядом подогрейте молоко. Пока оно нагревается, в течение 5 минут энергично помешивайте картофель лопаткой, чтобы он не пригорел. После этого нужно уменьшить огонь до минимума и энергично помешивая понемногу добавляйте сливочное масло. Именно вмешивание хорошо охлажденного масла и придаст блюду кремовый оттенок и бархатистую текстуру.

Теперь влейте тонкой струйкой горячее молоко и перемешивайте, пока картофель не впитает всю жидкость. После этого вы можете выключить огонь и приправить блюдо солью и перцем. Чтобы не испортить цвет картофеля советуем использовать белый перец - он даст пикантность, аромат и не останется черными точками на сливочном пюре.

Подавать блюдо надо горячим. По желанию для еще более воздушной текстуры можно повторно перед подачей еще раз пропустить пюре через сито.

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