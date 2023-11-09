Добавление одного ингредиента может показаться кому-то пугающим.

The New York Times назвала один ингредиент, который способен улучшить обыденное и скучное картофельное пюре.

Автор издания Вон Вриланд поделился опытом, как однажды, экспериментируя с пюре по советам многих, приготовил свою любимую версию этого блюда.

И для этого потребовалось подкрепить картофель небольшим количеством коричневого масла.

Видео дня

В отшлифованном рецепте картофель прекрасно сочетается с ароматами масла, чеснока, розмарина и тимьяна, которые придают ему особый вкус и делают блюдо роскошным без особых усилий и дополнительных каких-то дорогостоящих ингредиентов.

Добавление коричневого масла может показаться кому-то пугающим, но на самом деле ничего такого в этом нет, отмечает автор. Его трансформация одновременно постепенная и мгновенная. Сначала может показаться. Что что-то пошло не так, но потом внезапно картофель становится просто идеальным.

При этом автор предостерегает, что за картофелем с добавлением коричневого масла придется более тщательно следить, чтобы блюдо не подгорело.

Ранее УНИАН писал, как приготовить фантастические рыбные шашлычки от Джейми Оливера за 22 минуты.

Вас также могут заинтересовать новости: