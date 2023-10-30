Перед жаркой картофель нужно отварить в воде с добавлением соды.

Шеф-повар поделился секретным ингредиентом, который поможет приготовить самую вкусную жареную картошку.

Как пишет express.co.uk, по словам шеф-повара Оли Брэндона, хитрость заключается в том, чтобы добавить чайную ложку пищевой соды во время приготовления. Этот игредиент обеспечит румяную кожицу на картофеле, но оставит ее мягкой внутри.

Как объясняет шеф-повар, прежде всего нужно отварить картофель в воде, в которую добавить чайную ложку пищевой соды и соли, пока он не станет мягким, но не развалится.

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Он отмечает, что добавление пищевой соды на этом этапе расщепляет крахмал в картофеле и вытягивает его на поверхность. Это помогает создать хрустящую кожицу и придает картофелю великолепный золотисто-коричневый цвет.

Далее картофель нужно обжарить на сковородке с большим количеством оливкового масла с добавлением розмарина и чеснока.

После этого нужно выложить картофель на противень, смазать маслом, в котором его обжаривали, добавить соль и перец, а затем запекать при 180 градусах Цельсия в течение 20 минут. После чего перевернуть и запекать еще 20-30 минут до хрустящей корочки.

Таким образом, утверждает шеф-повар, вы получите "лучший жареный картофель, который вы когда-либо ели".

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