Немногие блюда могут быть столь же универсальными и легкими в приготовлении, как картофельное пюре. В результате гарнир стал одним из самых популярных продуктов не только в Украине, но и во многих странах мира.
Однако, как пишет Daily Meal, зачастую картофельное пюре, которое подают в ресторанах, намного вкуснее, чем приготовленное дома. Более того, оно часто имеет более кремовую текстуру и яркий внешний вид.
Учитывая, что картофельное пюре так просто приготовить, удивительно, что версия блюда, приготовленная шеф-поваром, может так сильно отличаться от мрачной кучи комковатого картофеля, которую подают многие домашние повара. Эта огромная разница возникает из-за нескольких ошибок в процессе приготовления. Другими словами, существует множество причин, по которым ресторанное пюре вкуснее домашнего.
- В ресторанах используют правильный сорт картофеля.
- Повара готовят картофель равномерно благодаря идеальной нарезке на равные кусочки.
- В ресторанах часто используются альтернативные способы приготовления, например, пропаривание.
- В ресторанах повара удаляют излишек картофельного крахмала.
- На кухнях ресторанов используется разнообразное оборудование, которое помогает придать пюре идеальную текстуру.
- Картошку в ресторанах перед пюрированием сушат.
- Профессиональные повара используют много жира и соли.
- Молочные продукты для пюре хранятся при правильной температуре.
- Повара знают, в каком порядке добавлять ингредиенты. Например, сначала необходимо добавить сливочное масло, а уже затем молоко.
- Повара ресторанов добавляют ароматизаторы.
- Картофельное пюре готовится заранее. Во время подачи картофель просто разогревают и делят на порции по мере поступления заказов. При правильном приготовлении такое пюре ничем не хуже свежеприготовленного.
- Картофельное пюре украшается.
Попробуйте приготовить пюре, используя эти советы, и результат вас приятно удивит.
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