Найденные коробки были заполнены монетами.

Семья, убиравшая свой дом в Лос-Анджелесе, наткнулась на несколько коробок с миллионом пенни. Джон Рейес рассказал, что убирал в доме своего тестя, когда сделал это открытие.

Мешки с пенни находились в невскрытых, запечатанных банковских коробках. Об этом сообщает New York Post и Fox11.

С мужчиной связались несколько коллекционеров монет и людей, которые разбираются в этом, и объяснили, что монетам по крайней мере 40 лет или даже больше.

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"У меня было довольно много коллекционеров, которые говорили мне, что не следует их (монеты, - УНИАН.) продавать, пока мы все точно не узнаем", — сказал Рейес.

Как сообщает New York Post, семья определила, что монеты медные, а не цинковые, на которые США перешли в 1980-х годах. Рейес разместил пенни на сайте перепродажи OfferUp, их стоимость он оценил в 25 тысяч долларов. "Ценность в уникальности", — сказал он.

Мужчина обнаружил в своем доме тайную дверь

Ранее мужчина обнаружил в своем подвале таинственную дверь, спрятанную за большим металлическим шкафом, вскоре после переезда в свой новый дом. О такой находке он рассказал в сети. По его словам, эта дверь не ведет наружу. Также он не даст своим собакам приближаться к ней. В комментариях юзеры начали умолять его "разгадать тайну".

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