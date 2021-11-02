Водитель припарковал авто в правой полосе и обратился к потенциальным злоумышленникам.

На столичной Оболони показали необычный способ защиты автомобиля от воров.

Соответствующее фото обнародовал сегодня Телеграм-канал "Киев Оперативный".

На снимке видно, что заднюю часть машины автор умудрился закрыть обычным навесным замком, приделав для этого необходимые крепления.

На верхней части кузова он написал следующее обращение к потенциальному злоумышленнику: "сломаешь замок - найду и сломаю руки. Поверь на слово!".

"Надежная и действенная система безопасности. Лучше чем эти ваши спутниковые прибамбасы", - пишет автор публикации.

Киевляне в комментариях с юмором отреагировали на такой способ "защиты". Кто-то предположил, что сломать такую конструкцию поможет болгарка. Некоторые авторы комментариев возмутились, что с таких авто осуществляется незаконная уличная торговля. "Днем на тротуаре овощи-фрукты продают, а на ночь все свое добро в машину прячут", "Есть ли законный способ уборки этого хлама с парковок? Стоит такое одоробло себе годами, ржавеет, никому не нужное, еще и место занимает", "У самого на районе таких ведер штук 5 стоит", - говорится в комментариях.

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Автор: Юрий Годован