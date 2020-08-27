Мисс X "растаяла" от униформы: британский коп занялся сексом в служебном автомобиле и попался (фото)

После секса в полицейском автомобиле 42-летний Энди Росс попросил секс-партнершу рассказать в случае чего, что он помогал ей искать собачку.

В английском графстве Уилтшир констебля выгнали из полиции за секс в служебном автомобиле.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент случился еще в 2019 году, когда 42-летний сотрудник полиции Энди Росс нашел на сайте знакомств так называемую «Мисс X». Она призналась, что ей нравятся мужчины в униформе, поэтому констебль немедленно выслал ей свою фотографию в полицейском мундире и договорился о встрече.

Читайте такжеГоворящая секс-кукла спасла пару из Техаса от краха семейных уз

В день свидания он увез новую знакомую в уединенное место, где они и занялись сексом в полицейской машине. Перед расставанием Росс попросил «Мисс X» рассказать в случае чего, что он помогал ей искать собачку.

Через два месяца констебль снова встретился с любительницей униформ. Секс в полицейском автомобиле продлился 10 минут, после чего он отвез ее домой. На этот раз Росс придумал новую легенду – мол, женщина ездила давать свидетельские показания.

Когда об этом узнали в полиции, Росса обвинили в дискредитации правоохранительных органов и поведении, которое подрывают веру в сотрудников полиции. После расследования Росс был уволен.

Вас также могут заинтересовать новости:

Жительница английского графства Эссекс сняла на видео, как нарушители карантина, введенного в стране из-за коронавируса, занялись сексом в людном парке Торндон Кантри.

В английском городе Ситтингбурн, графства Кент, отец троих детей Кевин Бевис несколько лет притворялся, что болен раком из-за нежелания расставаться с возлюбленной.

Алжирского футболиста Фарида Эль-Мелали, который выступает за французский "Анже", арестовали за мастурбацию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко