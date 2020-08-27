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Мисс X "растаяла" от униформы: британский коп занялся сексом в служебном автомобиле и попался (фото)

11:19, 27 августа 2020
Курьёзы
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Констебль Энди Росс немедленно выслал девушке свою фотографию в полицейском мундире, когда узнал о ее любви к фетишу/  фото Gazette an Herald / SWNS.com

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент случился еще в 2019 году, когда 42-летний сотрудник полиции Энди Росс нашел на сайте знакомств так называемую «Мисс X». Она призналась, что ей нравятся мужчины в униформе, поэтому констебль немедленно выслал ей свою фотографию в полицейском мундире и договорился о встрече.

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В день свидания он увез новую знакомую в уединенное место, где они и занялись сексом в полицейской машине. Перед расставанием Росс попросил «Мисс X» рассказать в случае чего, что он помогал ей искать собачку.

Через два месяца констебль снова встретился с любительницей униформ. Секс в полицейском автомобиле продлился 10 минут, после чего он отвез ее домой. На этот раз Росс придумал новую легенду – мол, женщина ездила давать свидетельские показания.

Когда об этом узнали в полиции, Росса обвинили в дискредитации правоохранительных органов и поведении, которое подрывают веру в сотрудников полиции. После расследования Росс был уволен.

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Автор: Денис Прядко

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