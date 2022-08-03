Эстония выступает за ужесточение санкций против России.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна продолжит оказывать Украине военную помощь и поддерживать ее путь к обретению членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рейнсалу сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по итогам переговоров в Киеве.

В частности, он подчеркнул, что Эстония продолжит предоставлять Украине следующие транши военной помощи, в том числе военную технику.

"Мы должны усилить давление на агрессора, а это будет означать, что необходимо ужесточить санкции, необходимо обеспечить более сильную изоляцию России как страны-агрессора, которая проводит и осуществляет геноцид против украинского народа, и осуществляет системные попытки уничтожения Украинской государственности", - заявил Рейнсалу.

Также министр заявил, что Эстония поддерживает обретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

"Мы будем последовательно продвигать и поддерживать украинский путь к полноправному членству в Европейском Союзе, и также будем всячески поддерживать Украину на пути к получению полноправного членства в НАТО. Ваше государство и ваши воины доказали, что они являются самыми мужественными, храбрых, что они способны использовать оружие в борьбе за свободу", - подчеркнул Рейнсалу.

Кроме того, Эстония заинтересована в международном сотрудничестве по вопросу юридической ответственности лиц, участвующих в вооруженной агрессии против Украины.

Рейнсалу подчеркнул, что сейчас нужно обеспечить отсутствие никаких пробелов в международных правовых нормах, чтобы никто из россиян не остался без внимания ответственности за совершенные преступления в Украине.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Эстония предложит ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам за войну против Украины.

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