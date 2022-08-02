Девушки приехали на отдых и столкнулись с проявлениями агрессии.

Две россиянки приехали на курорт в Турцию, но остались расстроенными и у них "пропало желание путешествовать".

Одна из них выложила видео в соцсети, где они вместе с подругой жалуются на якобы плохое отношение к россиянам со стороны иностранцев. В частности какая-то женщина подошла к ним на улице и напомнила, что российские военные убивают украинцев.

"У нас такая неприятная ситуация произошла. До сих пор не отпускает. К нам подошла женщина, которая начала обвинять в том, что мы русские и делать нам здесь нечего. Цитата: "Вы должны знать, что ваши солдаты убивают наших", – говорит одна из подруг на камеру.

Также гражданки РФ возмущены, что пограничники устраивают допросы россиянам. Девушки обижены, что к гражданам страны-террориста плохо относятся в мире.

"На самом деле даже дальше путешествовать не хочется и возвращаться сюда после такого не хочется. Это реально неприятно. Очень печально, что обычные россияне страдают из-за этой ситуации", - сказали туристки, даже не вспомнив, кто развязал войну.

Напомним, что поляки избили российских туристов в Турции совсем недавно.

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