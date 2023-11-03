Для их приготовления понадобится всего несколько ингредиентов.

Знаменитый британский шеф-повар Джейми Оливер поделился быстрым рецептом пушистых блинов. Он подчеркивает, что это блюдо получится у каждого и не займет много времени.

Блины - это один из самых популярных завтраков во многих странах. Сейчас существует множество вариантов их приготовления. Джейми Оливер, который разработал множество рецептов за свою карьеру шеф-повара, поделился секретом своих блинов.

"Позвольте мне дать самый вкусный рецепт пушистых толстых блинов, который так прост... Через одну минуту вы получите красивый, пушистый, роскошный блин, готовый к тому, чтобы его можно было употреблять как сладким, так и соленым", — заявил повар в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Для приготовления берем:

яйца - 1 большое;

молоко - 1 чашка (237 мл);

мука - 1 чашка (125 г);

разрыхлитель -2 ч. л.

морская соль - щепотка.

В своем рецепте Джейми использует специальную смесь - муку, которая уже продается с разрыхлителем в составе. Мы адаптируем рецепт и добавляем этот ингредиент сами.

Для приготовления тесто в миске взбейте до однородности все ингредиенты. Оливер подчеркивает, что ничего страшного, если у вас чашка немного больше или немного меньше, чем у него, поскольку важно, чтобы молоко и мука добавлялись в одном объеме.

По желанию в тесто можно добавить чернику. Жарить надо на среднем огне с добавлением масла. Перед подачей блины можно полить сладким йогуртом.

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