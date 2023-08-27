Психологи составили интересный психологический тест на характер по длине пальцев.

Каждый человек хочет быть богатым и успешным, однако далеко не всем это удается. Оказывается, что выяснить, есть ли у вас предрасположенность к обогащению, можно, если пройти психологический тест на личность по длине пальцев.

Психологический тест по картинкам - узнайте, будете ли вы богатым

Авторы теста утверждают, что по длине пальцев можно понять, суждено ли вам купаться в деньгах, или все ваши старания, связанные с заработком, окажутся безуспешными. Пройдите психологический тест - картинки сами подскажут, какое будущее вас ждет.

1 - Безымянный палец длиннее, чем указательный

Вы очень привлекательный человек, умеете расположить к себе людей. Именно так у вас получится заработать очень много денег - с помощью внешности. Также вы будете успешны в сфере творчества - искусства, музыки, фотографии, актерского мастерства или писательства. Если вы найдете дело всей своей жизни, то станете известным человеком - вас будет знать буквально каждый второй.

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Вы не боитесь рисковать - ради своей цели можете принять непривычные для себя решения. У вас высокий уровень силы воли - если нужно, то не потеряете самообладание даже в очень трудной ситуации. В личных отношениях вы любящий и заботливый человек, поэтому у вас, как правило, крепкая и счастливая семья.

2 - Безымянный палец короче, чем указательный

Вы прирожденный лидер, умеете и любите управлять людьми, действуете "от головы", а не "от сердца". Вам нравится занимать руководящие должности и организовывать людей. Все свои решения озвучиваете четко и ясно, пользуясь авторитетом в глазах окружающих. По судьбе вам предназначено достичь высоких результатов, но за пальму первенства придется побороться.

Заработать много - это не проблема благодаря коммуникативным навыкам и предпринимательской жилке. Высокий интеллект и уровень образования, а также природная хитрость, помогают вам оставаться "на плаву". Никогда не прибегаете к явному обману и мошенничеству. Также нередки ситуации, когда люди обращаются к вам за советом и помощью - вы можете указать правильный путь. Вы очень высокодуховный и развитый человек.

3 - Безымянный палец той же длины, что и указательный

Вы имеете меньше всего шансов заработать много денег, так как любите свою зону комфорта и спокойную жизнь. Можете помогать другим, но от этой помощи финансовое состояние не улучшается - только душевное. От любых конфликтов уходите, не вступаете в дискуссии, "идти по головам" и "бороться любой ценой" - не ваш метод.

Живете, скорее всего, отстраненно от других людей - не вмешиваетесь в их жизнь и не хотите, чтобы они вмешивались в вашу. Внутри вы слабый человек, не обладаете необходимой для конкуренции силой духа. Обогащение - не ваша цель, для вас лучше жить мирно и тихо, заботясь о своей семье.

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