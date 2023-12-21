По словам психологов, когда люди лгут, они часто используют стратегии, чтобы скрыть свой обман и показать себя правдивыми для других.

Психологи назвали 7 наиболее распространенных методов лжецов ввести вас в заблуждение. Об этом пишет издание Make it.

Ученые дали более 200 участникам, идентифицированным как "обычные лжецы", следующую подсказку: "когда люди лгут, они часто используют стратегии, чтобы скрыть свой обман и показать себя правдивыми для других. Опишите стратегии, которые вы используете, когда лжете другим".

Психологи самые распространенные способы манипуляций:

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1. Они смотрят в глаза

"Лжецы" говорят, что пытаются поддерживать или увеличивать зрительный контакт с человеком, которому они лгут. Некоторые участники опроса отметили, что избегают отводить взгляд, когда лгут.

2. Они контролируют свое выражение лица

Участники сообщили, что они пытались манипулировать выражением своего лица, чтобы показать "правдоподобие". По их словам, они стараются не допускать выражение страха или удивления на своих лицах.

3. Они действуют спокойно и уверенно

"Лжецы" говорят, что стараются сохранять нормальное поведение. Один участник исследования сказал, что они "ведут себя так, как будто ничего плохого или другого не было".

4. Они не елозят

По словам "лжецов", они намеренно контролируют или уменьшают движения рук или ног и иным образом пытаются поддерживать нормальные движения тела, например, скрещивая руки, чтобы минимизировать желание ерзать.

5. Они действуют эмоционально

Когда некоторые люди лгали, они пытались казаться более эмоциональными, чем на самом деле, например, притворялись расстроенными или плачущими. Как будто они думали, что эмоциональность убедит других в своей правдивости.

6. Они управляют своим тоном и высотой голоса

Люди сообщали о попытках изменить и контролировать тон своего голоса или высоту голоса, например, пытаясь иметь уверенный тон голоса, используя серьезный тон и стараясь не позволять высоте своего голоса повышаться.

7. Они контролируют детали

Люди отметили, что они работали над тем, чтобы контролировать количество или характер деталей и доказательств, которыми они поделились, скрывая ключевую информацию или иногда добавляя детали, пытаясь показаться убедительными.

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