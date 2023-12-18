Если хотите понять - человек лжец или нет, обращайте внимание на то, как он рассказывает истории, посоветовал эксперт.

У людей есть разные негативные привычки, одна из самих плохих, наверное, - привычка лгать.

Лживость человека могут выдать некоторые модели поведения, главные из них назвал портал HackSpirit. По его сведениям, в частности, о том, что человек лжет, может свидетельствовать непоследовательность поведения.

Автор предупредил, что лжецы способны очень тонко изменить историю, и собеседник даже може усомниться в своей памяти.

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Какие еще есть признаки лжи человека:

люди могут по-разному описывать одну и ту же самую историю - рассказы могут очень сильно отличаться друг от друга;

переизбыток деталей в рассказе, в том числе очень конкретных;

лжецы избегают прямого ответа на вопрос;

есть противоречие между тем, что они говорят, и как физически выражаются их эмоции. Например, человек может рассказывать историю с улыбкой, а глаза не будут "улыбаться";

вруны могут часто говорить фразы "вы можете мне доверять", "поверьте мне".

Кроме того, лживого человека способен выдавать голос - может внезапно меняться громкость или тон.

"Я заметил, что когда люди пытаются обмануть, их голоса могут внезапно стать громче, вроде бы они пытаются более убедительно отстаивать свою точку зрения, чтобы компенсировать ложь", - поделился автор.

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Ранее было названо, что мешает достигать целей.

Журналисты отмечали, что человек может стать неудачником, если, в частности, будет избегать проблем, пренебрегать уходом за собой, жить прошлым и бояться неудач.

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