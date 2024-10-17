Для его приготовления не нужны дорогие ингредиенты.

Шоколадные торты имеют множество поклонников. Приготовить такой десерт самому дома - особое удовольствие. Сеть покорил рецепт лакомства от Instagram-блогера Эммы Уиллс.

"Шоколадный торт с пятью ингредиентами. Лучше всего то, что вы, наверное, уже имеете ингредиенты на своей кухне. Обратите внимание, что это обманный торт с шоколадной помадкой, поэтому он не будет иметь такой же вкус, как обычный. Это торт, который вы готовите, когда вечер пятницы, и вам хочется как можно скорее легкого шоколадного торта! Шоколадные пирожные с помадкой могут иметь до... 13 ингредиентов. В этом только пять. Нет ни пахты, ни масла, ни даже сметаны", - пишет она в своем посте.

Пользователи соцсетей очень тепло приняли рецепт и бурно нахваливали его. Одна девушка даже сказала, что это "лучший торт в мире". Для приготовления теста понадобятся:

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сливочное масло - 100 г;

сахарная пудра - 280 г;

яйца - 3 шт;

мука - 160 г;

какао-порошок - 60 г;

кипяток - 150 мл.

Для шоколадного сиропа нужны: 1/2 стакана сахара, 1/2 стакана воды и 2 чайные ложки какао-порошка.

Также нужен масляный крем. Он требует следующих ингредиентов:

какао-порошок - 90 г;

соль - 0,5 ч.л;

сахарная пудра - 450 г;

сливочное масло - 150 г;

жирные сливки - 100 г;

Для начала вскипятите воду. Смешайте сливочное масло комнатной температуры с сахаром, по одному добавьте яйца и вмешайте постепенно муку.

В отдельной миске смешайте какао-порошок с кипятком и оставьте на две минуты. Перелейте ее в тесто и осторожно перемешайте. Из этого количества надо испечь 3 бисквита в форме диаметром 15 см. Для этого поместите тесто на 16 минут при 160℃ с вентилятором.

Теперь приготовим сироп. Смешайте все ингредиенты в кастрюле и на среднем огне прогревайте, пока не растает сахар. После этого нужно полностью охладить.

Добавьте все ингредиенты в небольшую кастрюлю, на среднем огне растопите сахар в воде. Когда сахар растает, снимите с огня и отставьте до полного остывания.

Для крема смешайте какао и пудру. Добавьте к ним мягкое масло, должна получиться однородная масса.

Нагрейте сливки в микроволновой печи в течение 40-50 секунд. Влейте к другим ингредиентам и смешайте. Накройте пищевой пленкой, чтобы она касалась крема, и поставьте в холодильник до застывания.

У коржей срежьте верхушки, чтобы они стали плоскими и было удобно собирать торт. Сделайте дырки в бисквитах и полейте каждый из них сиропом. Каждый корж должен стать влажным. Крем достаньте из холодильника и повторно взбейте для воздушной текстуры. Смажьте коржи, распределив крем так, чтобы хватило и на внешнюю часть.

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