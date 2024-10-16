Имбирь, кардамон, корица создадут чудесную осеннюю атмосферу.

Приготовление еды из сезонных продуктов - это особое удовольствие, ведь в это время они достигают пика своего вкуса. Сейчас идеальное время, чтобы приготовить что-то из тыквы. Мэдисон Эберхардт, пекарь и основатель Mmatilda Bakes, поделилась рецептом своего пирога.

"Теплые специи, такие как корица, кардамон и имбирь, идеально сочетаются с тыквой, создавая уютный, похожий на чай вкус. Вы получаете землистую пряную сладость тыквы с тонким оттенком специй для чая. Подрумяненная масляная глазурь добавляет насыщенную ореховую сладость, которая прекрасно балансирует пряности", - говорит Эберхардт, которую цитирует Ехргеѕѕ.

Этот десерт легко приготовить, даже если вы не опытный пекарь. Для него нужны такие ингредиенты:

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мука - 250 г;

сахар - 270 г;

тыквенное пюре - 240 г;

яйца - 2 шт;

пахта - 150 мл;

экстракт ванили - 2 ч.л.

сливочное масло - 115 г;

сода - 0,5 ч.л.

разрыхлитель - 1 ч.л.

имбирь, кардамон, корица - по 1 ч.л.;

смесь гвоздики и мускатного ореха - 1 ч.л.

соль - 0,5 ч.л.

Для глазури надо будет дополнительно взять:

сливочное масло - 115 г;

ванильный экстракт - 1 ч.л.

молоко - 4 ст.л;

сахарная пудра - 625-750 г.

Разогрейте духовку до 180°C (или 160°C для духовки с вентилятором). Возьмите форму для выпечки 23x33. Смешайте в миске муку, пищевую соду, разрыхлитель и все приправы. В другой миске взбейте сахар с яйцами. Затем добавь растопленное масло, пюре и ваниль. Смешайте до однородности и объедините жидкие и сухие ингредиенты. Выпекайте корж в духовке 35-40 минут, пока зубочистка не выйдет чистой.

Чтобы сделать глазурь, растопите сливочное масло и нагревайте, пока оно не подрумянится, а на дне емкости должны появиться пятнышки. В этот момент сразу снимайте масло с огня и оставьте охлаждаться.

Смешайте вместе сахарную пудру, молоко, охлажденное сливочное масло и ванильный экстракт до получения рыхлой глазури. Используйте больше молока, чтобы иметь более жидкую консистенцию, и больше сахарной пудры, если вы хотите более густую глазурь.

Когда пирог остынет, выложите глазурь, а затем посыпьте сверху немного корицы.

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