Мужчина был так нетрезв и испуган, что даже не смог внятно выразить свои эмоции.

В Харькове лисица напала на пьяного сторожа, который охранял склады с зерном. Мужчина случайно снял все это на видео. Он был настолько нетрезв и испуган нападением рыжей хищницы, что не смог внятно описать ситуацию.

Курьезный ролик опубликовали в Telegram-канале "Всевидящее Око".

Так, мужчина успел снять на видео, как к нему подбежала лиса. Агрессивная хищница бросалась на сторожа и пыталась его укусить. Мужчина пытался отмахиваться от лисы, он с трудом отогнал от себя животное.

После нападения лиса убежала, а ошарашенный мужчина кричал ей в след угрозы. Речь сторожа была несвязной, он с трудом выговаривал слова и подбирал выражения.

Читайте также"5G вышка": в Черновцах люди испугались мобильной станции и провели "срочные сборы" (фото)В комментариях шутят, что лиса решила "закодировать" сторожа. Многие предположили, что в нападении виновен сам мужчина. Возможно, житель Харькова пытался спугнуть лису или же чем-то в нее бросался, из-за чего она и могла на него наброситься. Также пользователи предполагают, что хищница якобы больна бешенством.

"Пришла не белка, а лиса", "вот и закодировался мужик", "нам смешно, а ему теперь бешенство лечить", "сам виноват, она мышей ловила на складе", "лисы первыми не нападают", - пишут комментаторы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в США морская свинка отгрызла прядь волос пьяной хозяйке.

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Автор: Полина Кузенко