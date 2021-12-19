Мужчина спел хит Фрэнка Синатры и заставил судей выйти к нему на сцену.

В новом выпуске шоу "Україна має талант" на сцену вышел слепой музыкант из Харькова, который поразил судей и зрителей. Геннадий Суменков родился уже слепым, сейчас ему 31 год. Он живет один и поет на улицах Харькова.

Слепой музыкант рассказал свою историю. Мужчина не хочет жить с родителями, поэтому он живет сам. Музыкант выступает в парках и метро, умеет готовить и не любит, когда его считают беспомощным. Иногда люди на улицах ведут себя агрессивно, однако это не мешает музыканту петь и радовать прохожих.

На сцене шоу "Україна має талант" музыкант исполнил всемирный хит Фрэнка Синатры My Way. Судьи не ожидали услышать столь талантливое исполнение. Музыкант поразил не только их, но и всю Украину.

После выступления на сцену к слепому харьковчанину вышли все судьи. Ксения Мишина первой подошла к музыканту с объятиями. Судьи сказали мужчине "да", он прошел в следующий этап шоу.

В комментариях украинцы пишут, что едва сдерживали слезы. Мужчина собственным примером показал, что даже слепой человек может быть самодостаточным и сильным.

Напомним, в прошлом выпуске "мужчина без костей" свернул шею и удостоился золотой кнопки.

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Автор: Полина Кузенко