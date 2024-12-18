То, что окружает человека, многое может рассказать о его воспитании.

Чтобы комфортно и спокойно чувствовать себя, человек создает вокруг себя соответствующую среду. И то, что его окружает, свидетельствует, в частности, и о его воспитании. Если дома у взрослого есть определенные вещи, это означает, что родители хорошо поработали над его воспитанием. Что это за вещи - рассказало издание YourTango.

1. Полки, заполненные книгами

Покупаете ли вы книги или берете в библиотеке, из наличие свидетельствует о вашей интеллектуальной любознательности и преданности обучению. Согласно исследованию 2013 года, чтение художественной литературы делает человека более сострадательным. Оно эмоционально переносит его в определённые истории, повышающие способность к сопереживанию. Художественная литература также позволяет читателям переноситься в другой мир, общаться с героями, что улучшает навыки коммуникации в реальной жизни.

2. Хорошо укомплектованная кладовая

Сбалансированное, здоровое питание требует планирования. Имея кладовую со, скажем, консервированными помидорами, зубчиками чеснока, запасом риса, фасоли, вы сможете легко приготовить еду. Хорошо укомплектованная кладовая свидетельствует о том, что вы внимательно относитесь к тому, что едите. Исследование показало, что полезно ужинать всей семьей: это снижает стресс и формирует сильные эмоциональные связи между членами семьи.

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3. Специальное рабочее место

Во взрослом возрасте у человека должно быть отдельное рабочее место - не обязательно высокотехнологичное или отдельная комната. Создание пространства, которое используется только для работы, свидетельствует о том, что вы стремитесь оставаться организованными и быть максимально продуктивными. Коуч по вопросам карьеры Эми Брахт объяснила, что производительность зависит не столько от результата, сколько от того, как вы выполняете свою работу.

4. Заполненный календарь

Наличие отпечатанного на бумаге календаря, который можно держать в руках, является признаком того, что вы хорошо организованы и имеете хорошие навыки планирования времени. Это также признак того, что вы ставите перед собой цели, которые мотивируют вас быть лучше. Календарь - это не только дела, но и встречи на кофе, посещение музеев, где можно встретиться с друзьями, которых не видели месяцами. Ваш календарь - отражение того, как вы преуспеваете во взрослой жизни.

5. Семейные фотографии

Если в вашем доме есть семейные фотографии, независимо от того, они аккуратно сложены в альбом или висят на стенах, это является четким признаком того, что ваша семья важна для вас. Ваши семейные фотографии могут быть выцветшими от солнца, с потрепанными краями и пятнами, но это лишь означает, что для вас воспоминания очень ценны.

6. Ужины

Если вы устраиваете ужины у себя дома, вы осознаете, насколько важно собрать друзей под одной крышей и подать им что-то вкусненькое. Это свидетельствует, что вы цените социальные связи. Открыть свой дом для дорогих людей - ценный способ построить сообщество. Это практика избавляет от одиночества и делает вашу жизнь полной и радостной.

7. Домашний любимец

Ваши родители проделали хорошую работу, если в вашем доме есть пушистый друг. Как владелец домашнего животного вы обязаны заботиться о нем. Домашние животные помогают нам вести более здоровую и целостную жизнь. Национальный институт здоровья сообщил, что любимцы могут улучшить здоровье сердца, снизить уровень стресса, помочь детям развить социальные и эмоциональные навыки.

8. Трогательные сувениры

Сохраняя семейные реликвии и материальные напоминания о том, откуда вы родом, вы сохраняете связь со своим прошлым, двигаясь к будущему. Это может быть что угодно: обувь, в которой вы делали первые шаги, открытки, которые сестра присылала из лагеря, одеяло, которое делала тетя, - то, что передается из поколения в поколение.

9. Коллекции, которые приносят вам радость

Возможно, ваши подоконники заставлены суккулентами и миникактусами? Тогда вам повезло: уход за растениями создает ощущение покоя. Иметь хобби - это доступный способ позволить себе расслабиться. По информации Гарвардской медицинской школы, хобби полезны для нашего психического здоровья. Участие в любимой деятельности может облегчить симптомы депрессии, повысить чувство удовлетворенности жизнью.

10. Кулинарные книги и семейные рецепты

Кулинарные книги и семейные рецепты в вашем доме означают, что ваши родители хорошо поработали над вашим воспитанием. С годами вы находите свой ритм, который зависит от того, как вас воспитывали. Готовить по рецептам, по которым готовила мама и мама мамы, - это способ почувствовать связь с семьей во взрослой жизни.

11. Смех

Поиск юмора среди ежедневных трудностей - важное дело. Возможность посмеяться над мелочами делает неровности на дороге легче. Дом, наполненный смехом, - это счастливый дом, который свидетельствует о том, что ваши родители вырастили вас человеком, довольным жизнью.

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