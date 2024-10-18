Мужчина отметил, что приучает их к дисциплине.

Украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал о своих методах воспитания троих детей.

Мужчина отметил, что любит говорить с детьми и все им объяснять. Например, музыкант считает, что сыновья и дочь должны соблюдать дисциплину.

"Когда нужно, то я умею быть строгим. Бывают истории, когда ребенок отправляется в угол. Но это максимум, что я могу сделать. Потом мы садимся и разбираемся в ситуации. Могу символически шлепнуть по попе, но очень редко. Однако дети должны быть в рамках. Если они растут во вседозволенности, то это ты закладываешь такую свинью ребенку на будущее", - рассказал Тополя в интервью Алине Шаманской.

Тарас также приучает детей к труду с детства. В его семье действует система наказаний и бонусов. Например, один из сыновей уже заработал свои первые деньги за игру на гитаре.

"Первый его концерт - было обещано, что ты зарабатываешь деньги. Ты зарабатываешь 100 долларов за свое первое выступление. Прекрасно мотивируют. У них свои деньги, у них свои кошельки. Они делают с ними то, что хотят. Есть также определенные таксы за прочтение книг", - подчеркнул певец.

К слову, Тарас воспитывает троих детей вместе с певицей Аленой Тополей. У супругов есть сыновья Роман и Марк, а также дочь Мария.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал, что его раздражает в школе сына.

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