Пользователи сети пишут, что она не должна была молчать по этому поводу.

Когда вы ужинаете с друзьями или семьей, особенно в ресторане, многие сталкиваются с неловкими ситуациями, когда дело доходит до оплаты счета. Самый распространенный вариант - когда люди платят за напитки и еду, которые они потребляют, но другие считают, что для посетителей будет справедливо разделить окончательный счет поровну.

Как пишет издание Mirror, одна женщина была поражена тем, что друзья оставили ее без денег, заставив заплатить больше справедливой доли. Своей историей она поделилась на популярном форуме Mumsnet.

Женщина рассказывает, что ее попросили разделить счет на троих, несмотря на то, что посетителей было пятеро:

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"Вчера вечером мы ужинали впятером — две пары и я (я мать-одиночка). В конце, когда принесли счет, одна из пар заявила, что счет будет разделен на три части".

Она призналась, что так и не смогла возразить и заплатила 20 фунтов стерлингов (более 900 гривень) из собственного кармана. Она говорит, что слишком застенчива, чтобы предложить справедливую оплату ужина.

Вот что пишут по поводу этой ситуации пользователи сети:

"Я бы предложил 2/5, 2/5, 1/5. Как грубо с их стороны"

"Это очень несправедливо. Надо было разделить так, чтобы каждый заплатил свою долю"

"Тогда твое смущение стоило тебе 20 фунтов стерлингов. Ты должна была сказать — ты же взрослый человек".

Как мужчина сбегал со свиданий, не заплатив за ужин

В Лос-Анджелесе американец, получивший прозвище "ресторанный жулик", был приговорен к 120 дням тюрьмы и трехлетнему испытательному сроку.

45-летний мужчина приглашал женщин на ужин после знакомства с ними в сети, а затем исчезал, не заплатив по счетам. За два года он обманул по меньшей мере 10 женщин и оставил долг на общую сумму $950.

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