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Рыба "помогла" мужчине позвать девушку замуж (фото)

17:11, 07 мая 2019
Курьёзы
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Женщина нашла кольцо в рыбе / фото Christopher Eggington

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Кристофер Эггинтон и его девушка Сандра Бидгуд рыбачили: часть улова они выпустили обратно в воду, а себе на ужин оставили лишь две, пишет The Sun.

Вечером Сандра начала потрошить рыбу, а затем закричала от радости, увидев в ней обручальное кольцо. Ее парень не растерялся и тут же предложил ей выйти за него замуж, на что получил согласие.

Мужчина утверждает, что не прятал кольцо в рыбу. Он предполагает, что она могла просто проглотить украшение до того, как он ее поймал. 

Эггинтон давно хотел жениться на своей девушке, но никак не мог решиться. "Мне нужен был небольшой толчок от друга с жабрами, чтобы набраться смелости", - признался он.

Ранее в Австралии девушку позвали замуж, но в волнительный момент что-то пошло не так из-за маникюра.

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Теги: #курьезы#кольцо