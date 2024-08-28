Разбитый сосуд был редкой археологической находкой.

Во время посещения археологического Музея Хехта в городе Хайфа (Израиль) мальчик случайно разбил 3500-летнюю амфору. Разбитая посуда очень редкая, но вместо наказания ребенок получил приглашение на новую экскурсию - такова позиция администрации.

Как пишет BBC, ребенку, который разбил артефакт, всего четыре года. Отмечается, что этот сосуд датируется бронзовым веком между 2200 и 1500 годами до нашей эры и является редким артефактом, поскольку во время обнаружения был целым.

Артефакт экспонировался у входа в музей без стеклянной витрины, поскольку специалисты считают, что есть "особое очарование" в демонстрации археологических находок "без помех".

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Отец мальчика Алекс сказал, что его сын "слегка потянул кувшин", потому что ему "было интересно узнать, что внутри", в результате чего он упал. Мужчина признался, что был "в шоке", увидев своего сына рядом с разбитой амфорой, и сначала подумал, что это дело рук чужого ребенка. Отец успокоил испуганного малыша и "поговорил с охранником". В итоге наказания не последовало - полицию на место происшествия не вызвали. Более того, через некоторое время после инцидента ребенка вместе с семьей пригласили на другую экскурсию.

"Бывают случаи, когда экспонаты намеренно портятся, и такие случаи рассматриваются с большой строгостью, включая привлечение полиции. Однако в этом случае ситуация была другой. Амфора была случайно повреждена маленьким посетителем музея, и реакция будет соответствующей", - рассказала сотрудница музея.

Как отмечается, старинную посуду смогут отреставрировать, чтобы вернуть в экспозицию. Музей сообщил журналистам, что "по возможности экспонаты выставляются без барьеров или стеклянных стен". И, несмотря на инцидент, эту традицию намерены продолжить. Скорее всего, изначально кувшин предназначался для хранения пищевых припасов, таких как вино и оливковое масло.

Он датируется временем еще до библейского царя Давида и царя Соломона и характерен для региона Ханаан на восточном побережье Средиземного моря. Подобные предметы керамики, найденные во время археологических раскопок, обычно оказываются сломанными или неполными при раскопках, что делало кувшин "впечатляющей находкой" на момент его обнаружения.

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На руднике Карове в Ботсване обнаружен второй по величине алмаз в мире. Как пишет издание The Washington Post, по данным правительства Ботсваны, найденный камень весом 2492 карата является вторым по величине алмазом, который когда-либо находили в мире, и крупнейшим, когда-либо найденным в стране. Отмечается, что канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond, которая нашла драгоценный камень, назвала его "исключительным" и "высококачественным". Как заявил президент компании Уильям Лемб, компания "в восторге" от своей "чрезвычайной" находки.

Лэмб также рассказал, что с помощью рентгеновской технологии, которая используется компанией с 2017 года, огромный алмаз извлечен без повреждений.

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