Защитники природы в восторге, увидев на камеру опоссума, поскольку это означает, что их усилия по реинтродукции этого животного были успешны.

На севере Западной Австралии маленькое сумчатое животное, которое считалось вымершим было замечено на камере наблюдения за дикой природой.

Кистохвостый опоссум был пойман на камеру с датчиком движения в районе, где его не видели уже больше 100 лет, пишет Newsweek.

"Для людей в других частях Австралии это не актуально, потому что эти животные едят чужие розы в садах, но в этой части Австралии они уже давно вымерли на региональном уровне. Так что это было очень захватывающее зрелище", - поделилась эколог Мишель Холл.

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Защитники природы в восторге, увидев на камеру опоссума, поскольку это означает, что их усилия по реинтродукции этого животного увенчались успехом.

Что такое кистохвостые опоссумы

Кистохвостые опоссумы - это ночные сумчатые, обитающие в Австралии, они по размеру, как домашние кошки. Их окрас может варьироваться по цвету от серебристо-серого до темно-коричневого, что позволяет им легко сливаться с лесами и городскими районами, в которых они обитают.

Они обычно встречаются на востоке и юго-востоке Австралии, но их количество на западе и в других регионах сокращается.

Опоссумы находятся под угрозой исчезновения во многих районах Австралии из-за фрагментации и утраты среды обитания.

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