На севере Западной Австралии маленькое сумчатое животное, которое считалось вымершим было замечено на камере наблюдения за дикой природой.
Кистохвостый опоссум был пойман на камеру с датчиком движения в районе, где его не видели уже больше 100 лет, пишет Newsweek.
"Для людей в других частях Австралии это не актуально, потому что эти животные едят чужие розы в садах, но в этой части Австралии они уже давно вымерли на региональном уровне. Так что это было очень захватывающее зрелище", - поделилась эколог Мишель Холл.
Защитники природы в восторге, увидев на камеру опоссума, поскольку это означает, что их усилия по реинтродукции этого животного увенчались успехом.
Что такое кистохвостые опоссумы
Кистохвостые опоссумы - это ночные сумчатые, обитающие в Австралии, они по размеру, как домашние кошки. Их окрас может варьироваться по цвету от серебристо-серого до темно-коричневого, что позволяет им легко сливаться с лесами и городскими районами, в которых они обитают.
Они обычно встречаются на востоке и юго-востоке Австралии, но их количество на западе и в других регионах сокращается.
Опоссумы находятся под угрозой исчезновения во многих районах Австралии из-за фрагментации и утраты среды обитания.