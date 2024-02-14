Потеря веса происходит по множеству причин.

Ошибка №1, которую совершают люди, пытаясь похудеть, - это слишком большое внимание к цифрам на шкале. Взвешивание может быть ежедневным ритуалом, но нельзя допустить, чтобы цифры держали вас в плену или контролировать ваши эмоции, говорят диетологи, пишет eatingwell.com.

"Вес - это лишь одна очень маленькая часть здоровья в целом. Здоровье на самом деле - это все ваше физическое и психическое состояние благополучия. В нашей культуре, ориентированной на вес, легко попасть в ловушку, делая что угодно, чтобы уменьшить число на весах, и игнорировать то, что это делает с вашим психическим или физическим здоровьем", - отметила доктор медицинских наук Мелани Бетц.

Отмечается, что число на весах дает неясную информацию по мере изменения веса.

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К тому же, потеря веса происходит по множеству причин, как положительных, так и отрицательных. Кто-то может похудеть, если начнет есть продукты с высоким содержанием клетчатки или отдавать предпочтение белку на завтрак. А другой человек может ограничивать их потребление с помощью опасных методов диеты.

Ранее УНИАН писал, как женщина сидела на кето-диете 5 лет, а затем бросила из-за неожиданных последствий.

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