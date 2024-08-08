Как оказалось, вы приносите их с собой из магазина.

Очень часто после созревания бананов на кухне появятся надоедливые маленькие плодовые мушки. Однако, существует лайфхак, как избавиться от них навсегда.

Издание southernliving рассмотрело совет, согласно которому, нужно мыть бананы после покупки.

Почему плодовые мушки находятся на банановой кожуре

Плодовые мушки откладывают свои яйца на кожуре бананов, а потому в конце концов мы приносим их с собой домой из продуктового магазина. Чтобы это предотвратить быстро промойте бананы под краном, прежде чем положить их в вазу с фруктами, так вы смоете яйца.

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Журналист издания проверила лайфхак. Вернувшись домой с фруктами, она сразу промыла их в воде из-под крана в течение 30 секунд. После этого бананы остались высохнуть на полотенце. В результате, ни одной плодовой мошки так и не появилось.

"С тех пор я промываю свою еженедельную связку бананов, в дополнение к другим продуктам, которые я обычно храню в вазе для фруктов и впервые на моей кухне не было ни одной плодовой мушки. Это работает", - отметила женщина.

Почему стоит мыть бананы

Плодовых мух привлекает запах созревающих плодов и разлагающихся продуктов. Они часто откладывают свои яйца непосредственно на ферментирующие фрукты и овощи, потому что очень созревшие (по сути, гнилые) продукты обеспечивают личинки подходящей средой для питания и развития.

Хотя кажется, что они возникают из ниоткуда, дело в том, что плодовые мушки имеют быстрый процесс размножения и развития. Жизненный цикл работает очень быстро - фактически около недели. Это объясняет, почему у вас появляются плодовые мушки в пятницу, если вы принесете домой бананы в понедельник. Они также размножаются массово, так что если вам интересно, почему у вас вдруг на кухне появился рой плодовых мошек, это потому, что многое происходило, пока ваши бананы лежали в этой миске с фруктами.

Как хранить бананы

Покупая бананы люди обычно хотят сохранить их свежими и желтыми подольше, чтобы не спеша смаковать.

Банановая кожура останется желтой, если хранить ее в холодильнике несколько дней. Хотя со временем кожура потемнеет, внутри банан все еще будет твердым и свежим, даже через две недели после покупки.

Эксперты поделились секретом, как определить хороший банан среди десятков связок на рынке или в магазине.

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