По словам экспертов, бананы не должны быть частью регулярного рациона собаки.

Во время того, как вы обедаете, часто ваша собака сидит под столом и очень милыми глазками смотрит на вас, чтобы вы дали ей кусочек чего-то вкусненького. Однако поедание домашним любимцем человеческой пищи может вызвать беспокойство у хозяев. К примеру, такие продукты, как виноград, являются токсичными для собак и могут вызвать рвоту, диарею или даже почечную недостаточность. Поэтому эксперты выяснили, безопасны ли бананы для наших пушистых друзей, передает USA Today.

Эксперты Purina отмечают, что бананы являются безопасными для собак, однако они не должны быть частью регулярного рациона вашего любимца. Также в небольших количествах бананы могут быть лакомством.

В то же время ветеринар Диана Уоткинс отмечает, что владельцы собак должны с осторожностью относиться к тому, чем кормить своих любимцев.

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В Purina советуют давать собаке бананы только в небольших количествах, ведь они могут быть хорошим лакомством, поскольку содержат много калия, клетчатки, витамина B6 и витамина С.

Может ли у собак быть диарея из-за бананов?

По словам экспертов, бананы могут вызвать такие проблемы, ведь каждая собака индивидуальна, поэтому лучше перестраховаться и ограничить потребление этого фрукта небольшим количеством.

Можно ли собакам есть банановую кожуру?

Некоторые фруктовые кожуры, к примеру, апельсинов, являются токсичными для собак. Однако это не касается банановой кожуры, поэтому можно не беспокоиться, если ваша собака случайно ее съест. В то же время по данным Американского клуба кинологов, клетчатка, которая содержится в кожуре, может вызвать расстройство желудка.

Другие интересности о собаках

Ранее кинологи назвали 10 крупнейших пород собак в мире. Среди них есть английский мастиф, немецкий дог, ирландский волкодав и другие породы.

Также эксперты назвали 10 пород наименее ласковых собак. В этот перечень вошли афганская борзая, чау-чау, бладхаунд и другие.

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