Инцидент в лифте попал на видео.

В одном из городов-спутников Киева молодые люди распылили газовый баллончик в лифте.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Киев оперативный".

Судя по записи камеры наблюдения, о своем поступке они явно пожалели. Эффект был настолько ощутим, что парни не смогли устоять на ногах, а когда двери лифта открылись - спешно покинули кабину.

"Вчера в Ирпене (ЖК "Новые метры") отважная троица решила испытать на себе действия перцового баллончика. Все бы ничего, но испытания они решили проводить в лифте. Первые шаги к премии Дарвина довольно уверенные. Так держать, ребят", - пишет автор публикации.

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