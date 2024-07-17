Эксперт также рассказала, кому из людей не стоит употреблять кофе.

Многие люди не могут прожить день без одной или нескольких чашек кофе. Несмотря на то, что этот напиток прекрасно бодрит и заряжает энергией, он часто получает недобрую репутацию. Издание Woman's World обратилось к экспертам, чтобы узнать, действительно ли кофе вреден.

Диетолог Мишель Рутенштейн говорит, что кофе можно пить каждый день, если он дополняет пищу, а не заменяет ее.

"Кофе является распространенным источником полифенольных антиоксидантов, таких как хлорогеновая кислота и кофейная кислота. Это также отличный источник фосфора и магния (по данным Национального института здоровья, среднестатистическая женщина должна получать 420 граммов магния в день)", - заверила эксперт. Видео дня

По ее словам, эти антиоксиданты помогают бороться с воспалением и окислительным стрессом в организме, потенциально снижая риск хронических заболеваний. Так как кофе состоит из воды, его употребление без сиропов, сливок или сахара помогает поддерживать водный баланс организма.

Рутенштейн отмечает, что нет ничего удивительного в том, что люди тянутся к кофе сразу после того, как просыпаются.

"Кофе содержит кофеин - стимулятор, который блокирует аденозиновые рецепторы в мозге. Эта блокировка не дает аденозину, который способствует сонливости, сигнализировать мозгу об усталости, что приводит к повышенной бдительности", - объяснила она.

Кроме того, исследование 2019 года доказывает, что кофе может повышать ваше настроение. С этим соглашаются и кофеманы. В общем ученые проанализировали взрослую группу людей, которые употребляли кофе с кофеином и без, после чего данные показали, что "кофе с кофеином показал более высокое и значительное улучшение настроения, чем кофе без кофеина".

Также диетолог перед тренировкой советует добавить немного кофе.

"Кофеин способствует высвобождению накопленных жиров из жировых тканей в кровь, обеспечивая мышцы дополнительной энергией во время физической активности", - объяснила Рутенштейн.

В то же время кофе может влиять и на ваши привычки сна. Эксперт отметила, что это происходит тогда, когда вы пьете этот напиток в конце дня.

"Потребление кофе в больших количествах может влиять на режим сна, что приводит к трудностям с засыпанием или нарушению сна", - добавляет диетолог.

Кроме того, кофе стимулирует дефекацию, что может быть полезным, однако может вызвать боль, если его употреблять слишком много. По словам эксперта, это происходит потому, что кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, которая потенциально может вызвать кислотный рефлюс, изжогу или желудочно-кишечный дискомфорт у некоторых людей.

Несмотря на это, вам не нужно резко отказываться от кофе. В то же время Рутенштейн советует избегать сливок и сахара, если это возможно. Также она рекомендует "выбирать такие методы заваривания, которые отфильтровывают такие вещества, как кахвеол и кафестол, которые потенциально могут повышать уровень холестерина".

В свою очередь потребление кофе зависит и от состояния вашего здоровья. К примеру, беременным женщинам не стоит пить много кофеина, ведь его высокий уровень потенциально может повлиять на развитие плода.

"Людям, которые чувствительны к кофеину или имеют такие заболевания, как тревожные расстройства, нерегулярное сердцебиение или проблемы с желудочно-кишечным трактом, также следует проконсультироваться с врачом относительно ограничений в употреблении кофе из-за его стимулирующего эффекта", - предупредила Рутенштейн.

Что еще надо знать о кофе

Ранее УНИАН рассказывал, может ли кофе спасти от похмелья. Такая идея объясняется тем, что кофеин дает мощный импульс, который избавляет или ослабляет симптомы, однако большинство ученых не соглашается с этим мнением.

Также стало известно, что будет, если пить кофе во время жары. По словам экспертов, чрезмерное потребление кофеина может усилить побочные эффекты жары на организм.

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