Влияние может быть как негативным, так и позитивным.

Кофе – напиток номер один. Однако ежедневное его употребление влияет на организм. Гастроэнтерологи выделяют 10 самых распространенных долгосрочных побочных эффектов от употребления кофе, как положительных так и отрицательных. Об этом говорится в статье Well+Good.

В частности, врачи указывают на следующие 5 положительных долгосрочных побочных эффектов регулярного употребления кофе

Обладает противовоспалительным действием

Кофе является прекрасным источником антиоксидантов. Кофеин содержит соединения, которые помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами, потенциально уменьшая воспаление и улучшая состояние здоровья.

Видео дня

Может укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы

Умеренное потребление кофеина связано с меньшим риском определенных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсулин. Механизм может быть связан с антиоксидантными свойствами кофеина и его способностью улучшать функционирование внутренней оболочки кровеносных сосудов.

Поддерживает здоровье мозга

Исследования продемонстрировали связь между кофе и снижением риска развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Защитные эффекты могут быть обусловлены способностью кофеина блокировать аденозиновые рецепторы, которые участвуют в патогенезе этих заболеваний.

Защитные свойства для печени

Кофе и потребление кофеина могут иметь защитные свойства против заболеваний печени. Регулярное употребление кофеина связано с меньшим риском развития фиброза печени – рубцевания. Кофеин также может защищать от развития неалкогольной жировой болезни печени и рака.

Противораковые свойства

Потребление кофеина также связано с противораковыми свойствами. Некоторые эпидемиологические исследования выявили связь между потреблением кофеина и снижением риска определенных видов рака, в частности, печени и толстой кишки. Исследования объясняют это способностью кофеина ускорять репарацию ДНК, его антиоксидантными свойствами и влиянием на ферменты печени.

В то же время врачи выделяют и негативные свойства кофе для человеческого организма.

Может повлиять на регулярность сна

Кофе содержит значительное количество кофеина, который может повлиять на качество сна. Кофеин может нарушать режим сна, задерживать засыпание, ухудшать качество и общую продолжительность сна. Это происходит потому, что кофеин блокирует аденозин, нейромедиатор, который способствует засыпанию.

Может вызывать мигрень и головную боль

Умеренное количество кофеина может уменьшить симптомы головной боли у одних людей, но у других может вызвать ее усиление. У некоторых людей, особенно склонных к мигрени, кофеин может вызывать головную боль или усиливать ее симптомы.

Повысить глазное давление

Повышенное потребление кофеина потенциально может повлиять на здоровье глаз, хотя этот эффект обычно быстро действует и быстро исчезает. Кофеин может вызвать временное повышение внутриглазного давления.

Может негативно повлиять на молодежь

Потребление кофе также может представлять негативный риск для детей и подростков. Высокое потребление кофеина может повлиять на неврологическое развитие детей и подростков, привести к повышенной тревожности, нарушению режима сна и потенциально повлиять на сердечно-сосудистую функцию.

Может повлиять на беременность

Кофеин потенциально может влиять на беременность. Он проникает через плаценту, а поскольку способность плода к метаболизму кофеина ограничена, он потенциально может влиять на его развитие.

Интересности

Чай – это не только вкусный, но иполезный напиток. Травяные чаи помогут успокоить больное горло, облегчить расстройство желудка и просто согреют в холодный день. Кроме того, зарегистрированный диетолог и специалист по нейропитанию Мелани Мерфи Рихтер рассказала порталу Well&Good, что некоторые сорта чая обладают противовоспалительными и расслабляющими свойствами, которые могут облегчить головную боль.

Финики стали очень популярными в соцсетях. Там их советуют есть, ведь эти сладкие плоды вроде бы улучшают пищеварение и уровень сахара в крови, дают больше энергии и полезны для различных органов.

Вас также могут заинтересовать новости: