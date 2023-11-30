Не извиняйтесь в том случае, когда не считаете себя виноватыми.

Манипуляции в общении - это не редкость, люди очень часто с ними сталкиваются и иногда даже не подозревают, что стали чьими-то "жертвами". Очень часто манипуляции изощренные и направлены на то, чтобы вас обмануть.

Чтобы противостоять манипуляциям, стоит знать мощные стратегии, которые позволят сохранить контроль над ситуацией и защититься, сообщает HackSpirit. Самая главная ваша задача - определить, как именно вами пытаются манипулировать. Токсичный человек для достижения своей цели может использовать, в частности, постоянную критику, лесть, газлайтинг (хочет убедить вас, что ваши ощущения "призрачны") и способен пытаться вызвать у вас чувство вины.

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, если вы почувствовали попытку манипуляции - защитите себя.

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Защита от манипуляций - лучшие стратегии:

сделайте так, чтобы манипуляторы не имели на вас никакого влияния, - отказывайтесь от их услуг, не рассказывайте им важную информацию и держите таких людей от себя на расстоянии вытянутой руки;

не пытайтесь мстить манипуляторам - они получают удовольствие от вашей реакции, поэтому, если на самом деле хотите им "насолить", не кусайте их в ответ;

когда манипулятор на пике негатива, "атакует" вас, тогда пойдите на такую хитрость: скажите что-то типа "ты прав", "да, возможно, ты прав", потом быстро смените тему - переместите внимание на что-то другое, например, задайте вопрос;

иногда на слова манипулятора просто стоит отреагировать кивком или улыбкой;

не реагируйте импульсивно, будьте тактичны;

необходимо контролировать эмоции. Чтобы это сделать, например, можно просто во время разговора с манипулятором в голове перечислять то, что вы чувствуете;

ставьте манипулятору уточняющие вопросы;

если вы покажете, что можете постоять за себя, манипулятор найдет другую "жертву".

Кроме того, надо научиться твердо говорить "нет", а также не извиняться за то, что вы не считаете собственной виной.

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