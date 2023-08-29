Вкус пищи на высоте в много тысяч метров ощущается не так, как обычно.

Проголодаться или захотеть съесть что-то вкусненькое в самолете можно и во время длительного путешествия, и во время быстрого перелета между городами. На этот случай немало авиакомпаний предлагают разнообразную еду на борту.

Как пишет Express.co.uk, чаще всего пассажиры выбирают тосты и сэндвичи с ветчиной и сыром. Однако стюардесса Селина Беддинг призывает не есть это, и отдать предпочтение салатам.

Она объяснила, что во время полета из-за низкого давления и сухости воздуха вкус пищи ощущается не так, как обычно. Поэтому во время приготовления пищи для пассажиров самолетов используют очень много соли.

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"[Соли] больше, чем в большинстве готовых блюд, которые мы покупаем в супермаркетах. Причина в том, что из-за давления в салоне мы теряем около 30 процентов наших вкусовых рецепторов. Поэтому компании, которые готовят еду для авиакомпаний, добавляют в нее гораздо больше соли, чтобы вы получали приятный вкус на высоте 12 тысяч метров", – говорит бортпроводница.

В качестве более здоровой альтернативы стюардесса предлагает овощи и фрукты. "Вы можете выбрать, например, салат или фруктовый салат", – говорит она.

Советы для авиапассажиров

Стремясь сэкономить, многие пассажиры решают не покупать бутылку с напитком, а просто налить себе воды из-под крана в самолете. Стюардесса рассказала, почему это очень опасно.

А работник аэропорта рассказал, как можно легко уменьшить шансы на то, что ваш багаж потеряют во время авиаперелетов.

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