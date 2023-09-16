Мужчина сообщил стюардессе о том, что другой пассажир вел себя некорректно по отношению к двум женщинам.

Пассажир самолета стал свидетелем жуткого поведения другого пассажира по отношению к двум женщинам, которые путешествовали одни. После жалобы грубияна выгнали из самолета, а оставшиеся пассажиры аплодировали.

Издание Mirror пишет, что сознательный мужчина увидел, как попутчик фотографировал "красивую молодую женщину", которая шла по проходу к своему месту. Сначала он подумал, что пара путешествуют вместе, но когда они не узнали друг друга, у мужчины возникли подозрения. Затем он увидел, как этот же парень сфотографировал другую женщину, которая тоже путешествовала одна, и решил принять меры, предупредив стюардессу о странном поведении мужчины.

"Я был в переднем ряду, когда мы садились на пятичасовой внутренний рейс. Я заметил, что парень, находящийся на ряд дальше, сделал фотографию симпатичной молодой женщины, которую я принял за члена семьи или друга, но когда она прошла, они не узнали друг друга. Примерно через минуту он сделал это снова с другой молодой женщиной. Я спросил его: "Ты с ней?", но он проигнорировал меня, закрыл телефон и повернулся так, чтобы я не мог ничего увидеть. После того, как очередь на посадку уменьшилась, я написал записку стюардессам, чтобы они знали о ситуации, и протянул ее бортпроводнице. Она прочитала мой неразборчивый почерк, после чего поблагодарила и ушла. Через 15 минут подошла женщина и тихо спросила, не я ли написал записку. Я ответил "да", и она сказала парню пойти с ней и взять свой багаж", - рассказал пассажир самолета.

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Что произошло с "фотографом", он не знает, но на борту его больше не видели.

Комментаторы похвалили мужчину за "активность" и правильные поступки. Один из пользователей соцсетей написал: "В аэропортах одни из самых ужасных и невнимательных людей. Не все, но их достаточно, чтобы я боялся к ним подходить. Молодцы, что проявили инициативу".

Еще один пользователь добавил: "Молодец! Многие люди на вашем месте замерли бы и не знали, что делать, даже если бы они чувствовали, то же, что и вы. Я также надеюсь, что это получит огласку, чтобы помочь другим составить план и принять меры, если они когда-нибудь окажутся в похожей ситуации".

Ранее УНИАН писал, что бортпроводница рассказала, какие три привычки пассажиров больше всего сводят с ума персонал самолетов.

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