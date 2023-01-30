Его пригласили на эфир, а после знаменитость ждал сюрприз.

Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов в понедельник, 30-го января, празднует свой 47-й день рождения. В эфире "1+1" он рассказал курьезную историю из своей жизни, связанную с ТВ.

По словам Александра, это был "рок-н-ролльный" момент. Как-то он ехал на работу, когда ему кто-то из журналистов позвонил и попросил немедленно прийти в студию, поскольку у них "сорвался" гость.

Пикалов поделился, что его начали подгонять со словами: "Уже нужно". Поэтому он развернулся на своем авто, подъехал к телестудии, а там ему ответили, что его машину не вписывали, поэтому посоветовали бросить ее прямо у ворот: "Пусть она здесь стоит".

Актер, не колеблясь, бросил автомобиль под воротами, побежал на эфир. А когда вышел из телестудии, его ждал сюрприз. "Выхожу из эфира, захожу в интернет, а там вижу фотографию, сделанную с балкона студии: "Смотрите, как эти уроды из "Квартала" паркуются". Ведущие Руслан Сеничкин и Людмила Барбир рассмеялись, услышав эту забавную историю.

Чем известен Александр Пикалов

Пикалов был художественным руководителем СТЭМа "Беспризорник", где играли почти все из "Квартала 95".

Играл в студенческой команде КВН, позже - в городской команде "Криворожская шпана". Потом играл за "Сборную Днепропетровска". В 1998 году перешел в команду КВН "95 квартал". Как и Владимир Зеленский, Пикалов - автор шуток "95 квартала".

После полномасштабного вторжения России в апреле 2022-го актер вступил в Национальную гвардию Украины. Также он вместе с коллегой Евгением Кошевым делает шуточные выпуски новостей "Байрактар NEWS".

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