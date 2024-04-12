Молодежь испытывает трудности, связанные с социальным сравнением и самокритикой, но эксперты говорят, что есть способы заглушить эти голоса.

Молодежь испытывает трудности, связанные с социальным сравнением и самокритикой, но эксперты говорят, что есть способы заглушить эти голоса. Об этом пишет The New York Times.

Юсинь Сун, психолог из Сиэтла, видит в своей групповой практике много клиентов, которые настаивают на том, что они не перфекционисты. "О, я не идеален. Я далек от совершенства", - говорят они. Но перфекционизм заключается не в том, чтобы быть лучшим в любом деле, утверждает Сун.

"Это ощущение того, что ты никогда не приходишь туда, никогда не чувствуешь себя достаточно хорошо, никогда не чувствуешь себя адекватно. И это может привести к резкому внутреннему голосу, который унижает и наказывает нас", - говорит эксперт.

Отмечается, что перфекционизм настолько распространен, что существует тест для его измерения: многомерная шкала перфекционизма. Когда исследователи посмотрели, как студенты колледжа отвечали на вопросы шкалы со временем, они обнаружили, что показатели перфекционизма резко выросли в последние десятилетия, резко взлетев между 2006 и 2022 годами.

Томас Керран, доцент кафедры психологии Лондонской школы экономики и политических наук, возглавлявший анализ, сказал, что тип перфекционизма с наибольшим ростом - социально установленный перфекционизм - основывается на убеждении, что другие ожидают от вас идеальности.

"Современный молодой человек, скорее всего, получит гораздо более высокую оценку по этому показателю, чем тот, кто сдавал тест десятилетия назад. Рост может быть связан с несколькими причинами: рост родительских ожиданий, давление из школы, повсеместное распространение влиятельных людей в социальных сетях и рекламы", - отмечает психолог.

По его словам, ощущение того, что я недостаточно хорош или что "мои текущие жизненные обстоятельства являются неадекватными или недостаточными", вызвало "безостановочную беговую дорожку, где нет радости от успеха и много самокритики".

Независимо от того, считаете ли вы себя перфекционистом, эксперты говорят, что есть несколько мелочей, благодаря которым вы можете попробовать держать своего внутреннего критика под контролем.

Отойдите от своих мыслей

Итан Кросс, профессор психологии Мичиганского университета, сказал, что процесс, который называется дистанцирование, является "первой линией защиты" от негатива.

"Дистанцирование - это способ уменьшить нашу внутреннюю болтовню, чтобы по-другому общаться с ней. Например, если вы мучаетесь из-за чего-то посреди ночи, это подсказка "прыгнуть в психическую машину для путешествий во времени", - говорит он.

Примите то, что достаточно хорошо

Доктор Керран объяснил, что он работал над тем, чтобы принять "достаточно хорошо" вместо перфекционизма и сопутствующих ему негативных мыслей.

"С перфекционизмом может показаться, что никогда ничего не достаточно. Нужно просто принять то, что "достаточно хорошо", - советует психолог.

Практикуйте самосострадание

В общем, перфекционизм обычно является стратегией выживания - это "как броня, которую вы носите", чтобы чувствовать себя менее уязвимыми, говорит доктор Сун. Поэтому не упрекайте себя за склонность к перфекционизму.

"Я часто работаю с людьми над развитием внутренней безопасности, которая заключается в том, что мы способны самоутвердиться, чтобы чувствовать спокойствие и мир, чтобы однажды сказать себе: "Я принимаю себя таким, какой я есть сегодня, а не таким, каким я "должен быть", - говорит психолог.

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Большинство из нас не привыкло искать в своем характере что-то хорошее, но склонность к самокритике и ежедневные гонки с самим с собой: своими "недостатками", желаниями, склонностями - это все человек 21 века умеет ежедневно "преодолевать" слишком хорошо.

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