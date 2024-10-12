Близкий человек должен знать, что вы хотите, чтобы его потребности были удовлетворены, отметил аналитик.

Не все знают, как построить нормальные отношения и сохранить их до конца жизни. Эксперт по отношениям с более чем 25-летним стажем Дэвид Стил утверждает, пары, которые дают пять обещаний, "остаются вместе навсегда".

Первое обещание такое - "я обещаю любить тебя каждый день", написал аналитик в своем материале для издания Your Tango. По его словам, нужно объяснить то, что любовь - это выбор, и вы выбираете всегда любить свою половинку.

Эксперт добавил, что ваш человек должен услышать от вас, что, несмотря на ваше настроение или вашу занятость, он каждый день заслуживает на вашу любовь и внимание.

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Вот что, по словам Стила, стоит сказать своему человеку:

"Я выбираю любить тебя, даже когда я расстроена или разочарована… Я знаю, что любить тебя означает быть полностью присутствующей, говорить тебе свою правду и быть честной и открытой в своих мыслях, чувствах, желаниях и потребностях, чтобы ты полностью знал, кто я".

Советы для здоровых отношений - еще какие четыре обещания можно дать партнеру/партнерше:

Я обещаю, что ты на первом месте. Эксперт отметил, что ваш человек должен понимать, что для вас он самый важный в вашей жизни;

Я обещаю взять на себя ответственность. Нужно понимать, что результаты ваших действий на 100% зависят от того, какой выбор вы сделали и как действовали, и что ваши чувства и мысли - только ваша ответственность. "Я знаю, что наши отношения - это зеркало, отражающее меня для меня, и что мое желание быть счастливой и чувствовать себя любимой тобой зависит от моей способности позволить себе быть счастливой и принимать твою любовь", - вот что посоветовал озвучить аналитик.

Я обещаю сказать "да!". Близкому человеку стоит показать, что вы стремитесь сделать его счастливым так же, как и себя, поэтому хотите, чтобы его потребности были удовлетворены.

По словам Стила, пятое обещание такое - "я обещаю быть твоим героем". Эксперт подчеркнул, что своему человеку необходимо сказать, что вы обязуетесь помогать ему чувствовать себя в физической и эмоциональной безопасности.

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