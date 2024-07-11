Специалист назвал главные составляющие нормальных долгосрочных отношений, которым нужно следовать.

Никакие отношения не могут обходиться без конфликтов, но успешный брак зависит от баланса позитивных и негативных взаимодействий.

Психолог Джон Готтман изучил факторы, способствующие благополучным отношениям и открыл принцип соотношение 5:1. Это соотношение предполагает, что на каждое негативное взаимодействие, например критику, оборонительную позицию, пренебрежение или даже пассивно-агрессивный язык тела, например закатывание глаз, должно приходиться пять положительных взаимодействий, чтобы отношения оставались здоровыми и устойчивыми, пишет Forbes.

Соотношение 5:1 работает "волшебным образом", потому что оно создает буфер позитива, который помогает парам более эффективно решать конфликты. Позитивные взаимодействия, такие как выражение признательности, любви, смех и предложение поддержки, действуют как депозиты на эмоциональном банковском счете отношений. Эти отложения накапливаются со временем и помогают смягчить воздействие негативных взаимодействий, облегчая разрешение конфликтов и движение вперед без скрытого недовольства.

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Пять способов включить соотношение 5:1 в отношения

1. Ежедневно выражайте признательность

Признать и выразить словами благодарность за усилия партнера, какими бы незначительными они ни были, сродни приему "ежедневных витаминов для отношений".

Вот как можно сделать это эффективно:

Ваш партнер приготовил вам кофе утром? Выносил ли мусор или покупал продукты по дороге домой? Отметьте эти усилия простым "спасибо" или "я ценю, что ты всегда думаешь обо мне".

Хвалите их сильные стороны. Будь то чувство юмора, кулинарные навыки или способность сохранять спокойствие под давлением, дайте им знать, что вы видите и цените эти качества. А признание небольших успехов показывает, что вы уделяете им внимание и гордитесь ими.

2. Отдавайте приоритет качеству времени

Качественное времяпрепровождение означает полное присутствие со своим партнером и попытку установить связь на более глубоком уровне.

Вот как можно сделать качественное времяпрепровождение регулярной частью отношений:

Регулярные свидания могут стать отличным способом расставить приоритеты в качественном времяпровождении. Запланируйте что-то особенное, будь то ужин в любимом ресторане, вечер кино дома или спонтанная поездка. Усилия, которые вы вкладываете в планирование и получение удовольствия от этих свиданий, показывают вашему партнеру, что вы цените время, проведенное вместе.

Иногда достаточно просто находиться в присутствии друг друга. Проводите тихие моменты вместе без необходимости разговоров. Обнимитесь, наблюдайте за закатом или просто держитесь за руки и наслаждайтесь общей тишиной. Эти моменты тихой связи могут быть невероятно сильными и интимными.

Найдите время, чтобы узнать и принять участие в хобби и интересах друг друга. Даже если вы обычно этого не делаете, проявление интереса к тому, что любит ваш партнер, может сблизить вас и предоставить новые способы общения.

3. Извиниться и простить

Извинение и прощение — важнейшие навыки, поскольку они помогают разрешать конфликты и предотвращать затяжной негатив.

Вот как можно практиковать искусство извинения и прощения в отношениях:

Когда вы допустили ошибку или обидели своего партнера, искренне извинитесь. Это предполагает признание своей ошибки, выражение сожаления и принятие на себя ответственности. Избегайте оправданий. Вместо этого скажите что-нибудь вроде: "Мне очень жаль за то, что я сказал ранее. Это было необдуманно, и я вижу, как это причинило тебе боль".

По возможности старайтесь исправить свои ошибки. Это могут быть действия, показывающие, что вы готовы изменить поведение и найти способы показать партнеру, как много он для вас значит.

Обсуждая конфликт, сосредоточьтесь на поиске решений, а не на повторении прошлых ошибок. Работайте вместе, чтобы понять, что пошло не так и как предотвратить проблемы в будущем. Такой подход к сотрудничеству может укрепить отношения и дать обоим почувствовать себя услышанными и ценными.

4. Примите их точку зрения

Рассмотрение точки зрения вашего партнера смещает фокус с сиюминутных, эгоцентричных желаний на более широкие проблемы отношений и долгосрочные последствия. Такой взгляд на вещи может привести к поведению, которое обеспечит долгосрочное счастье обоим партнерам. Люди, которые учитывают точку зрения своего партнера, часто чувствуют себя ближе, более заботливыми и более склонными проводить время вместе. Это чувство беспокойства также может помочь снизить эскалацию конфликтов, поддерживая благополучие в отношениях.

Вот как вы можете эффективно практиковать это:

По-настоящему слушайте, что говорит партнер, не перебивая его и не готовясь к опровержению. Уделяйте им все свое внимание, поддерживайте зрительный контакт и кивайте или дайте словесные подтверждения. Активное слушание показывает, что вы цените мысли и чувства партнера.

Признавайте эмоции партнера и будьте открыты к компромиссу. Принятие точки зрения партнера означает готовность пойти на компромисс. Это не означает отказ от собственных взглядов, а поиск золотой середины. Компромисс показывает, что вы привержены отношениям и готовы работать вместе.

5. Будьте с юмором

Юмор является одним из самых сильных показателей удовлетворенности отношениями, что делает его ценным инструментом в любых отношениях. Это может разрядить обстановку, создать позитивное взаимодействие и укрепить эмоциональную связь.

Вот как можно эффективно привнести больше смеха в отношения:

Внутренние шутки уникальны для ваших отношений и могут стать интересным способом сблизиться. Они напоминают вам об общих переживаниях и создают ощущение близости. Создавайте и возвращайтесь к этим маленьким юмористическим моментам, чтобы укрепить связь.

Беззаботное и игривое поддразнивание может добавить веселья в отношения. Главное — сохранять нежность и всегда проявлять уважение. Подшучивание над тем, что ваш партнер находит милым, может вызвать улыбку на его лице, но обязательно избегайте деликатных тем, которые могут задеть его чувства.

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