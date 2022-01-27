Историки подсчитали, что в 1580-1630 годах около 50 тыс. человек в Европе были приговорены к смертной казни за колдовство и почти 80% из них были женщины.

Парламент Каталонии принял резолюцию о помиловании до тысячи человек, которых казнили за колдовство около 400 лет назад.

Такая инициатива последовала за принятием аналогичных документов в Шотландии, Швейцарии и Норвегии - эти страны поддержали манифест под названием "Они не были ведьмами, они были женщинами", который подписали более 100 европейских историков, сообщает Би-би-си.

Историки подсчитали, что между 1580 и 1630 годами около 50 тыс. человек по всей Европе были приговорены к смертной казни за колдовство. Почти 80% осужденных составляли женщины.

Однако Каталония была исключением, и охота на ведьм там продолжалась вплоть до XVIII века. А первый европейский закон против колдовства был принят в 1424 году в каталонском городе Льейда.

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По словам Пау Кастеля, профессора современной истории Барселонского университета, охота на ведьм была более распространена в Каталонии, потому что сельские районы находились под абсолютной властью феодалов, и одно только признание человека было достаточным доказательством вины.

При этом ученый добавил, что, как это ни парадоксально, в случаях, когда суд вела инквизиция, обвиняемых часто отпускали за недостатком улик.

Некоторые каталонские деревни даже нанимали охотников за ведьмами. Одним из таких был Иоанн Казабрухас, "работавший" в деревне Сайент. Его расследования и обвинения привели к казни 33 женщин. Когда позже инквизиция обнаружила, что большинство женщин были невиновны, Казабрухаса сожгли на костре.

Самый печально известный судебный процесс в Испании по обвинению в колдовстве прошел в деревне Сугаррамурди в Наварре, где утверждалось, что мужчины и женщины, в том числе священники, занимались колдовством в большой пещере. До начала судебного процесса в 1609 году в соседнем Логроньо под подозрение попали в общей сложности 7 тыс. человек - поразительное число, учитывая, что даже сегодня в Сугаррамурди - всего около 230 жителей. Две тысячи подозреваемых признались в колдовстве, почти три четверти из них были дети, но почти все позже отказались от своих слов. В итоге было осуждено 11 человек, из которых пятеро умерли в тюрьме, пока ждали казни. Остальные шестеро - четверо женщин и двое мужчин - были сожжены на костре.

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