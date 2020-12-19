Правоохранители опровергли версию об умышленном поджоге.

Настоящее файер-шоу устроили жителям Чаплинки в Херсонской области. Там во время открытия буквально загорелась новогодняя елка.

Об этом говорится в сообщении ГУНП в Херсонской области.

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Елку поставили на площадке вблизи дома культуры. Полицию на место происшествия вызвали сами отдыхающие. Правоохранители установили, что причиной пожара, скорее всего, стало замыкание электрических контактов гирлянды.

На опубликованном в сети видео заметно, как пламя распространяется с верхушки елки. Однако местных жителей огонь не отпугнул: они охотно позировали с горящим деревом на камеры телефонов.

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Автор: УНИАН