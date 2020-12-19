Настоящее файер-шоу устроили жителям Чаплинки в Херсонской области. Там во время открытия буквально загорелась новогодняя елка.
Об этом говорится в сообщении ГУНП в Херсонской области.
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Елку поставили на площадке вблизи дома культуры. Полицию на место происшествия вызвали сами отдыхающие. Правоохранители установили, что причиной пожара, скорее всего, стало замыкание электрических контактов гирлянды.
На опубликованном в сети видео заметно, как пламя распространяется с верхушки елки. Однако местных жителей огонь не отпугнул: они охотно позировали с горящим деревом на камеры телефонов.
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