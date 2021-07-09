Хулигана после нападения задержали, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Фастове мужчина в неадекватном состоянии разбежался и прыгнул на лобовое стекло патрульного автомобиля.

Видео инцидента выложил "Киев Оперативный".

Инцидент произошел сегодня ночью, около 01:00.

"Какой-то отбитый и бухой неадекват выпрыгнул на служебный патрульный автомобиль, смял капот и разбил лобовое стекло. После этого алконафт-белочник еще и ударил правоохранителя", - говорится в сообщении.

Известно, что мужчину после нападения задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 345 УК Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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Автор: Денис Прядко