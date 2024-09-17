Как легко убрать плохой запах в квартире: эксперт назвала несколько способов

Эксперт по уборке рассказала о том, какие решения позволят исправить неприятный запах в жилье.

Одним из главных вопросов домохозяек является решение проблемы с неприятным запахом в доме, но существует несколько простых способов исправить эту ситуацию, пишет Express. Эксперт по уборке Шантель Мила Ибботсон назвала несколько советов, которые сделают ваше жилье "вкуснее" с помощью натуральных ингредиентов.

Первый совет Шантель — это поставить пищевую соду в те места, где нужно быстро устранить запахи, например, в холодильник, мусорное ведро или посудомоечную машину. По ее словам, этот вариант очень бюджетный и он подойдет тем, кто не хочет тратить лишние деньги на спреи и другие средства, пишет СМИ.

Другой совет, в котором используется сода — насыпать её на лимон и использовать для очистки и дезодорации любых изделий из нержавеющей стали, включая раковину, говорится в материале. Шантель раскрыла и третий способ — просто прокипятить на плите один нарезанный лимон, две веточки розмарина, одну чайную ложку гвоздики и немного ванили.

Когда эта смесь остынет, ее можно разлить по бутылкам с пульвелизатором, чтобы использовать в течение длительного времени для разных комнат. По словам эксперта, смесь лимона, розмарина и других ингредиентов сохраняет запах примерно месяц в емкости.

Ещё один её совет для устранения неприятных запахов — обязательно использовать корзину для белья, а не оставлять грязную одежду валяться на полу.

Кроме того, Шантель поделилась еще серией советов, которые подойдут для любителей более искусных способов избавиться от неприятных запахов.

Другие советы в уборке

Напомним, ранее УНИАН сообщал про самый простой совет о том, как удалить пятна шоколада с мебели. Самое главное, чтобы не усугубить ситуацию, не растирать пятна, так как грязь может зайти еще глубже в волокна.

Кроме того, были названы рабочие способы, которые помогут сделать так, чтобы даже старая и желтая ванна будет как новая. Это касается и акриловых, и чугунных ванн. Но обязательно нужно придерживаться пропорций.

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