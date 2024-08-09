Многие даже не догадываются, где у них в доме самое опасное место.

В каждом доме есть места, где грязи и бактерий скапливается больше чем, в остальных. Большинство считает, что "клондайк" опасных микроорганизмов находится в туалете, в частности, на сиденье унитаза. Но ученые-микробиологи сделали вывод, что самое грязное место в квартире - не туалет.

Где находится самое грязное место в доме

По мнению ученых, кухня - это самое опасное место. Если быть более точным, то это - кухонная раковина. Именно здесь обитает множество болезнетворных бактерий, и их здесь даже больше, чем в общественном туалете.

Откуда берутся миллионы опасных микроорганизмов? Просто вспомните, во скольких процессах задействована раковина на кухне: в ней моют посуду, овощи и другие сырые продукты, иногда размораживают мясо. Часть бактерий, которые на них содержатся, смываются вместе с водой, но многие - в том числе сальмонелла и кишечная палочка - оседают на раковине, а в процессе приготовления еды могут распространятся практически по всем поверхностям. Кстати, этим можно объяснить тот факт, что некоторые домашние животные предпочитают пить воду из унитаза, а не из раковины - они считают воду в туалете более чистой.

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Поэтому эксперты советуют особенно тщательно следить за чистотой на кухне, а именно кухонной раковины. Кроме нее, на кухне есть еще несколько вещей, которые облюбовали бактерии:

губка для посуды - из-за своей пористой структуры может накапливать и затем переносить бактерии;

разделочная доска - микробы скапливаются в ее вмятинах и бороздках;

деревянная посуда - имеет пористую структуру и на ней быстрее появляются трещинки, где, как и на доске, собираются опасные микроорганизмы.

Поэтому очень важно как можно чаще менять губки для посуды, особенно тщательно мыть разделочную доску и деревянную утварь, а также использовать бумажные полотенца для уборки.

Ранее мы рассказывали, как почистить слив в раковине - лайфхак с кетчупом.

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