Для каждой хозяйки важно знать, как отмыть ванну от желтизны, чтобы она стала белоснежной.

Ничто в жизни не вечно - даже ванна, хотя и с виду она кажется довольно устойчивой. Из-за низкого качества воды и неправильно подобранных моющих средств покрытие может портиться и "пропускать" грязь, налет, ржавчину. УНИАН расскажет, как очистить ванну от желтизны, даже если кажется, что осталось только выбросить.

Чем очистить ванну от желтизны в домашних условиях - главные правила

Зачастую, украинцы ставят себе в ванную комнату или чугунную, или акриловую ванну. Мыть их нужно разными средствами - в противном случае есть риск повреждения защитного покрытия.

Если у вас купальня из акрила, то мыть ее лучше разными гелями и спреями, состав которых очень щадящий для такого "нежного" материала. Также допустимо использовать хлорку. Чем чистить акриловую ванну от желтизны точно нельзя - это любыми средствами на основе спирта, а также порошками и другими абразивами. Они 100% поцарапают ванну.

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Как очистить чугунную ванну от желтизны? Можно брать губки и щетки средней абразивности, смело использовать промышленные чистящие средства для эмалированных поверхностей. Ни в коем случае нельзя пользоваться отбеливателями и составами с агрессивными кислотами. Они разъедают покрытие, из-за чего любая грязь будет глубже проникать внутрь.

Чем отмыть ванну от желтизны - народные методы

Конечно, всегда можно пойти в магазин и купить подходящее моющее средство для ванны, но что если такой вариант оказался безрезультатным или слишком дорогим? На помощь придут "дедовские" методы, с помощью которых ванна тоже может стать белоснежной, если все делать по инструкции.

Варианты, как отбелить ванну от желтизны:

Смешать отбеливатель и столовый уксус в пропорции 1:1 в одной емкости, а в другой соединить пищевую и кальцинированную соду также в пропорции 1:1. Нанести на желтые пятна кашицу из соды, оставить на 20 минут. После этого полить ванну раствором из белизны и уксуса. Потереть губкой, смыть теплой водой.

В бутылку налить нашатырь и 6% перекись в пропорции 2:1. Закрыть бутылку, встряхнуть несколько раз, чтобы ингредиенты смешались между собой. Смочить губку в этом растворе, смазать ею проблемные участки. На особенно сложные пятна можно положить ткань или губку, пропитанную перекисью с нашатырем. Оставить на 15-20 минут, потом смыть водой.

Взять керамическую или стеклянную миску, налить винный или столовый уксус (100 гр), насыпать 2 ст.л соли, поставить на огонь или в микроволновку. Нагреть до 65 градусов Цельсия, быстро, пока не остыл, нанести раствор на желтые разводы в ванной. Через 20 минут смыть водой.

ВАЖНО: если ванна была отреставрирована, то для ее чистки подходят только щадящие средства, иначе весь труд будет напрасным. Также во время уборки не забывайте открыть окна и двери, надеть маску и перчатки, чтобы защитить дыхательные пути и кожу рук.

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