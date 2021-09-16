Мужичину в доспехах не впустили в ТРЦ.

Курьезный случай произошел в одном из киевских торгово-развлекательных центров. В здание не пропустили рыцаря.

Соответствующее видео обнародовали в Telegram-канале Киев Сейчас.

На кадрах видно мужчину в рыцарских латах, который зашел в ТРЦ, но на нем сработала рамка металлоискателя. Мужчина даже выложил телефон и ключи, но и это не помогло – рамка все равно сработала.

При этом охранник заявил рыцарю, что его в таком виде не пропустят в ТРЦ.

Читайте такжеВ Харькове в супермаркет ворвалась белка и вызвала переполох (видео)"Я вас не могу пропустить, потому что вы не проходите по нашему дресс-коду", - отметил охранник.

Рыцарь предпринял еще несколько попыток все же прорваться в ТРЦ, но безуспешно.

Предположительно, инцидент произошел в ТРЦ Ocean Plaza.

Как ранее сообщал УНИАН, в киевском ТРЦ Осеаn Plaza женщина напала на девушку и рассекла ей лоб зонтиком. Инцидент произошел, когда девушка с другом выходила из ТРЦ.

"Я остановилась перед заходом на эскалатор. Эта женщина вместе с мужем, вероятно, шли позади меня, потому что я ощутила только сильный толчок и фразу: "Ты стоишь или ты идешь?". Я пропустила этот момент, и когда мы уже спустились вниз, мы пошли быстрее них. И я обернулась посмотреть на девушку, на что услышала фразу: "Что ты смотришь на меня? Что, сказать мне что-то хочешь?". Я ответила: "Хочу и смотрю", - рассказала девушка.

В ответ та, по ее словам, подбежала и толкнула в направлении двери.

Автор: Анастасия Горбачева