Не было никаких признаков: девочка-подросток родила, не подозревая о беременности

Врачи предварительно диагностировали у нее выкидыш, но родился здоровый ребенок.

Девочка-подросток родила во время урока физкультуры в средней школе, даже не догадываясь, что беременна.

Как сообщает Mirror, об этой истории рассказала одна из пользовательниц Reddit. По версии девушки, ее мама родила ребенка прямо на уроке в школе. В течение 9 месяцев она не подозревала, что беременна, а живот совсем не увеличился.

"Моя мама даже не подозревала, что беременна моей сестрой. Она была подростком и была довольно крошечной. Она не набрала вес, и она сказала, что у нее все еще были месячные. Отец отвез ее в больницу, и ей сказали, что у нее просто выкидыш", - рассказала женщина. Видео дня

Когда боль начала усиливаться, девочку прямо с урока физкультуры повезли в роддом. Родился здоровый ребенок.

По данным Baby Centre, примерно 1 из 475 женщин не осознает, что беременна, до 20 недели, а 1 из 2500 не знает об этом, пока не родит ребенка. Врачи называют такие ситуации "загадочной беременностью".

Напомним, ранее на Reddit появилась история от девушки, которая вышла замуж и через две недели поняла, что совершила ужасную ошибку.

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