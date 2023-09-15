Теперь ей противно осознавать, что она потратила время на человека, который оказался не мужчиной ее мечты.

На Reddit появилась история от девушки, которая вышла замуж за парня после того, как встречалась с ним семь лет. Однако уже через две недели после торжества она поняла, что совершила ужасную ошибку.

"Я знаю его семь лет. Мы начали встречаться еще в колледже. Он был замечательным человеком на протяжении многих лет. Я не хотела свадьбы, пока мы по-настоящему не устроимся в жизни, потому что я получала степень магистра, и он согласился. Я получила степень магистра, нашла хорошую работу, и вскоре после этого он сделал мне предложение", - начала свой рассказ девушка.

Однако после этого парень сильно изменился. Он будто "слетел с катушек" и снова стал подростком, которого не волнует ничего, кроме веселья. Он начал много пить, проводить много времени с друзьями и совсем "забил" на семейную жизнь. Девушка верила, что этот кризис пройдет.

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Перед свадьбой парень снова притворился любящим партнером, но продержался он очень недолго. Сразу же после бракосочетания он снова пустился "во все тяжкие" и отказался от всех своих обещаний. До свадьбы парень говорил, что хочет семью и детей, что станет заботливым мужем. Но после он превратился, как отметила девушка, в монстра.

"Мне противно... Как будто он ждал, пока мы поженимся, чтобы показать, что это был не кризис, а просто он превратился в ужасного человека. Он издевается надо мной, когда я что-то говорю. "Ты чертовски раздражаешь, все, что ты делаешь, это ворчишь, как чертов ребенок. Ты когда-нибудь затыкаешься?" - говорит он... Я не знаю, что делать", - призналась девушка.

Реакция сети

В комментариях пользователи не стали "церемониться". Они советуют девушке развестись и не тратить время на человека, который лишь носил маску. Юзеры пишут:

"Не стыдись своих чувств. Я вышла замуж в 22 года и развелась в 25. В жизни такое случается. Если ты думаешь, что будешь счастливее, сделай это"

"Лучше сейчас, чем в 35 лет и с маленькими детьми. По крайней мере, у тебя есть шанс найти кого-то получше"

"Вы — жертва нарциссического ребенка-мужчины, который лгал и скрывал свое истинное "я".

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